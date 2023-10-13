В России названы сферы, где чаще всего используют сервисы ИИ

По данным наиболее активно используют сервисы, основанные на ИИ, сотрудники IT-отрасли (58%) и работники банковской сферы (53%).

В общем, ИИ применяется в работе 41% россиян, помогая им решать рабочие задачи. В то же время, 40% опрошенных стремятся овладеть этой технологией и модернизировать свои рабочие процессы.

Результаты исследования также показывают, что 37% граждан считают, что ИИ полностью справляется с поставленными задачами, в то время как 60% говорят о частичном успехе в использовании этой технологии.

Также представители онлайн-торговли, сферы искусства и развлечений и бьюти-сферы активно внедряют ИИ в своей работе.