В России названы сферы, где чаще всего используют сервисы ИИ

В России названы сферы, где чаще всего используют сервисы ИИК ним относится IT-сфера
По данным аналитиков "Авито Работы," в России Искусственный Интеллект (ИИ) находит все более широкое применение в различных сферах трудовой деятельности, пишет RB.
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По данным наиболее активно используют сервисы, основанные на ИИ, сотрудники IT-отрасли (58%) и работники банковской сферы (53%).
В общем, ИИ применяется в работе 41% россиян, помогая им решать рабочие задачи. В то же время, 40% опрошенных стремятся овладеть этой технологией и модернизировать свои рабочие процессы.
Результаты исследования также показывают, что 37% граждан считают, что ИИ полностью справляется с поставленными задачами, в то время как 60% говорят о частичном успехе в использовании этой технологии.
Также представители онлайн-торговли, сферы искусства и развлечений и бьюти-сферы активно внедряют ИИ в своей работе.