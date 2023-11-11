В России нейросеть будет выявлять и уничтожать сорняки

Мы получили систему, которая сможет решать целый ряд прикладных задач, в первую очередь, в рамках точного земледелия. Гиперспектральная камера, разработанная в нашем университете, формирует 150 спектральных каналов. Анализировать простыми методами этот массив информации получается не всегда, поэтому ключевым результатом работы стало создание нейросети, умеющей распознавать три вида растений. В дальнейшем с развитием технологии список распознаваемых культур будет расширятся.