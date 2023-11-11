В России нейросеть будет выявлять и уничтожать сорняки

В России нейросеть будет выявлять и уничтожать сорнякиТочечно
Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева представили новый метод управления сорняками. Новая разработка включает в себя гиперспектрометр и нейронную сеть, способную распознавать различные виды растений. Эта технология не только выделяет сорняки среди культурных растений, но и различает разные виды культур, пишет РИА Новости.
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Мы получили систему, которая сможет решать целый ряд прикладных задач, в первую очередь, в рамках точного земледелия. Гиперспектральная камера, разработанная в нашем университете, формирует 150 спектральных каналов. Анализировать простыми методами этот массив информации получается не всегда, поэтому ключевым результатом работы стало создание нейросети, умеющей распознавать три вида растений. В дальнейшем с развитием технологии список распознаваемых культур будет расширятся.
Эта система позволяет создать датчик, способный уничтожать сорняки точечно, не повреждая культурные растения. Планируется интегрировать устройство в автоматические опрыскиватели для более эффективного контроля над растительностью.