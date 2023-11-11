В России
20:02, 11 ноября 2023
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В России нейросеть будет выявлять и уничтожать сорняки

Точечно

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева представили новый метод управления сорняками. Новая разработка включает в себя гиперспектрометр и нейронную сеть, способную распознавать различные виды растений. Эта технология не только выделяет сорняки среди культурных растений, но и различает разные виды культур, пишет РИА Новости.

В России нейросеть будет выявлять и уничтожать сорняки

© Ferra.ru

Мы получили систему, которая сможет решать целый ряд прикладных задач, в первую очередь, в рамках точного земледелия. Гиперспектральная камера, разработанная в нашем университете, формирует 150 спектральных каналов. Анализировать простыми методами этот массив информации получается не всегда, поэтому ключевым результатом работы стало создание нейросети, умеющей распознавать три вида растений. В дальнейшем с развитием технологии список распознаваемых культур будет расширятся.

Роман Скиданов
Профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета

Эта система позволяет создать датчик, способный уничтожать сорняки точечно, не повреждая культурные растения. Планируется интегрировать устройство в автоматические опрыскиватели для более эффективного контроля над растительностью.

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