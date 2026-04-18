В России нейросеть поможет в анализе и уборке мусора на побережьях

18 апреля 2026
В России нейросеть поможет в анализе и уборке мусора на побережьяхТехнология анализирует происхождение мусора
В рамках федерального проекта «Чистый берег» завершилось обучение нейросети, которая помогает комплексно подходить к очистке побережий. Искусственный интеллект (ИИ) анализирует происхождени мусора и прогнозирует необходимые трудозатраты.
© Ferra.ru
Проектный директор Фонда защитников природы Роман Корчигин в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» пояснил, что на особо охраняемых территориях скапливается много пластикового мусора, который вредит животным. Нейросеть, созданная совместно с Yandex Cloud, поможет понять, какие виды отходов и в каких регионах появляются, чтобы эффективнее планировать уборку.
Проект стартовал в 2020 году. С 2025 года он получил грантовую поддержку Президентского фонда природы и вышел на федеральный уровень. За это время очищено более 50 километров береговых линий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае.