В России нейросеть поможет в анализе и уборке мусора на побережьях

Проектный директор Фонда защитников природы Роман Корчигин в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» пояснил, что на особо охраняемых территориях скапливается много пластикового мусора, который вредит животным. Нейросеть, созданная совместно с Yandex Cloud, поможет понять, какие виды отходов и в каких регионах появляются, чтобы эффективнее планировать уборку.

Проект стартовал в 2020 году. С 2025 года он получил грантовую поддержку Президентского фонда природы и вышел на федеральный уровень. За это время очищено более 50 километров береговых линий на Камчатке, в Ленинградской области и Приморском крае.