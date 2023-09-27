В России
21:55, 27 сентября 2023
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В России обнаружили атакующую российские предприятия хакерскую группировку

Которая крадет личную информацию предприятия

Российская компания по кибербезопасности Positive Technologies в беседе с РИА Новости рассказали, что им удалось обнаружить хакерскую группировку Dark River, атакующую российские предприятия.

В России обнаружили атакующую российские предприятия хакерскую группировку

© Ferra

Группировка пользуется инструментами для шпионажа, которые помогают красть закрытую информацию предприятий.

Новая группировка-оператор опасного ВПО, которую исследователи назвали Dark River, целенаправленно атакует предприятия ..., инвестируя серьезные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие своего инструментария. Проработанные на высоком технологичном уровне архитектура и транспортная система позволяют ее бэкдору незаметно действовать в скомпрометированной инфраструктуре в течение долгого времени с целью шпионажа и кражи конфиденциальной информации.

Компания по кибербезопасности Positive Technologies

Также в компании рассказали, что скорее всего приходит фишинговое письмо с документом ".docx" в котором нужно включать режим редактирования. Помимо режима начинается загрузка ресурса, который относится к хакерам.

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