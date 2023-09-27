В России обнаружили атакующую российские предприятия хакерскую группировку

Новая группировка-оператор опасного ВПО, которую исследователи назвали Dark River, целенаправленно атакует предприятия ..., инвестируя серьезные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие своего инструментария. Проработанные на высоком технологичном уровне архитектура и транспортная система позволяют ее бэкдору незаметно действовать в скомпрометированной инфраструктуре в течение долгого времени с целью шпионажа и кражи конфиденциальной информации.