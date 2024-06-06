В России обнаружили потенциал ионов железа в борьбе с психическими заболеваниями

По словам ученых, многие психические расстройства и нейродегенеративные заболевания связаны с нарушением функций белков, которые участвуют в коммуникации между нейронами. Ионы железа, как оказалось, могут выполнять функцию фармакологических шаперонов, способствуя исправлению потенциального вреда, вызванного мутациями в белках.

Хотя сами по себе ионы железа являются ядовитыми для клеток мозга, они создают комплексные соединения со структурой белка, что делает их удобной моделью для изучения механизмов действия шаперонов. Ученые планируют дальнейшие исследования для выяснения влияния стабилизирующих эффектов ионов железа на ферменты, ответственные за метаболизм ключевых медиаторов мозга.