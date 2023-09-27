В России обнаружили способ уменьшения раковых клеток

Вирус миксомы - это поксвирус, это оспоподобные вирусы, которые для человека не опасны и размножаются в клетках кролика. Инактивировать его не нужно, потому что он просто не может нас заразить, но он эффективно убивает и заражает раковые клетки. Мы сделали на клеточных моделях в лаборатории и проверили на мышках. Мы мышам подсаживали раковые клетки, выращивали на них опухоль, дальше заражали мышей нашим вирусом и смотрели, как эта опухоль уменьшается, и мы показали, что на мышах опухоль уменьшается в 50 и более раз, что показывает, что препарат эффективен, можно эти вирусы, действительно использовать.