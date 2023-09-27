В России обнаружили способ уменьшения раковых клеток

В России обнаружили способ уменьшения раковых клетокС помощью вируса
Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Александр Малоголовкин рассказал журналистам, что ученые университета обнаружили вирус, который уменьшает раковые клетки с помощью вируса, пишет ТАСС.
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Исследование показало, что вирус миксомы к которому подвержены кролики может уменьшать опухоль в 50 раз. Сам вирус безопасен для человека.
Вирус миксомы - это поксвирус, это оспоподобные вирусы, которые для человека не опасны и размножаются в клетках кролика. Инактивировать его не нужно, потому что он просто не может нас заразить, но он эффективно убивает и заражает раковые клетки. Мы сделали на клеточных моделях в лаборатории и проверили на мышках. Мы мышам подсаживали раковые клетки, выращивали на них опухоль, дальше заражали мышей нашим вирусом и смотрели, как эта опухоль уменьшается, и мы показали, что на мышах опухоль уменьшается в 50 и более раз, что показывает, что препарат эффективен, можно эти вирусы, действительно использовать.