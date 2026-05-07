В России обсудили контроль ИИ при работе с архивами

Опубликовано 07 мая 2026, 19:141 мин.
В России обсудили контроль ИИ при работе с архивамиСенатор Мурог о рисках технологий
Использование искусственного интеллекта (ИИ) в архивах может ускорить обработку документов, но также несет риски ошибок и искажений исторических данных. Об этом рассказал в беседе с ТАСС сенатор и профессор Игорь Мурог, подчеркнув необходимость системы контроля.
ИИ уже применяется для распознавания рукописей, анализа больших массивов информации и поиска связей между историческими событиями. Это помогает ускорить работу с архивами и расширяет возможности исследований, но требует аккуратного подхода к качеству данных.
Среди проблем Мурог отметил ошибки при чтении старинных шрифтов и возможные «галлюцинации» языковых моделей, когда система добавляет несуществующие факты. Также влияние могут оказывать некорректные или неполные данные.
В качестве меры предлагается создать реестр доверенных ИИ-моделей и ввести проверку их безопасности. Отдельно обсуждаются этические нормы и защита данных, а также развитие единой цифровой инфраструктуры для архивов в разных регионах.