В России обсудили контроль ИИ при работе с архивами

ИИ уже применяется для распознавания рукописей, анализа больших массивов информации и поиска связей между историческими событиями. Это помогает ускорить работу с архивами и расширяет возможности исследований, но требует аккуратного подхода к качеству данных.

Среди проблем Мурог отметил ошибки при чтении старинных шрифтов и возможные «галлюцинации» языковых моделей, когда система добавляет несуществующие факты. Также влияние могут оказывать некорректные или неполные данные.

В качестве меры предлагается создать реестр доверенных ИИ-моделей и ввести проверку их безопасности. Отдельно обсуждаются этические нормы и защита данных, а также развитие единой цифровой инфраструктуры для архивов в разных регионах.