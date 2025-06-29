В России обсудили стратегию развития креативных индустрий

Креативные индустрии, включая культуру, дизайн, архитектуру, кино и цифровые технологии, названы важной частью новой структуры экономического роста страны. По словам Мишустина, их развитие создаст новые рабочие места, увеличит производство отечественных творческих продуктов и расширит экспортный потенциал. Особое внимание уделят поддержке талантливых предпринимателей по всей России.

Как отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, креативный сектор растет в четыре раза быстрее общей экономики. В нем занято 4,6 млн человек, а общий объем производства оценивается в 7,5 трлн рублей. Более 390 тысяч малых предприятий и индивидуальных предпринимателей работают в этой сфере.

Креативная экономика особенно важна для регионов, где нет развитых промышленных отраслей. Она создает новые точки притяжения, помогает удерживать молодежь и формирует устойчивый спрос. Кроме экономических преимуществ, это направление укрепляет культурное влияние России в мире.

Участники сессии обсудили планы развития до 2030 года, включая региональные инициативы и интеграцию креативных решений в различные сектора экономики.