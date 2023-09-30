В России
13:55, 30 сентября 2023
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В России обсудят с Верховным судом применение технологий ИИ в судебной системе

Поднимут вопрос ответственности за использования дипфейков

Зампред Совета по цифровизации, сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС рассказал, что члены Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации обсудят с Верховным судом применение технологий искусственного интеллекта(ИИ) в судебной системе.

В России обсудят с Верховным судом применение технологий ИИ в судебной системе

© Ferra

В обсуждении поднимут вопросы использования ИИ при вынесения приговора и ответственности за использования дипфейков в доказательной базе.

По итогам заседания секции "Искусственный интеллект" Совета по цифровизации принято решение организовать совместно с Верховным судом России обсуждение вопросов правового регулирования применения технологий искусственного интеллекта в судебной системе, в том числе при принятии решений, судопроизводстве, отборе судей и так далее. А также мы планирует обсудить проблему дипфейков в области уголовного права, в частности уголовную ответственность за дипфейки, их использование в доказательной базе.

Артем Шейкин
Зампред Совета по цифровизации, сенатор
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