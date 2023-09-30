В России обсудят с Верховным судом применение технологий ИИ в судебной системе

По итогам заседания секции "Искусственный интеллект" Совета по цифровизации принято решение организовать совместно с Верховным судом России обсуждение вопросов правового регулирования применения технологий искусственного интеллекта в судебной системе, в том числе при принятии решений, судопроизводстве, отборе судей и так далее. А также мы планирует обсудить проблему дипфейков в области уголовного права, в частности уголовную ответственность за дипфейки, их использование в доказательной базе.