В России обсудят с Верховным судом применение технологий ИИ в судебной системе

В России обсудят с Верховным судом применение технологий ИИ в судебной системеПоднимут вопрос ответственности за использования дипфейков
Зампред Совета по цифровизации, сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС рассказал, что члены Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации обсудят с Верховным судом применение технологий искусственного интеллекта(ИИ) в судебной системе.
© Ferra
В обсуждении поднимут вопросы использования ИИ при вынесения приговора и ответственности за использования дипфейков в доказательной базе.
По итогам заседания секции "Искусственный интеллект" Совета по цифровизации принято решение организовать совместно с Верховным судом России обсуждение вопросов правового регулирования применения технологий искусственного интеллекта в судебной системе, в том числе при принятии решений, судопроизводстве, отборе судей и так далее. А также мы планирует обсудить проблему дипфейков в области уголовного права, в частности уголовную ответственность за дипфейки, их использование в доказательной базе.