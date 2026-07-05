В России обсудят создание полной цепочки производства редкоземельных металлов

В пресс-службе Фонда «Долина Менделеева» отметили, что отдельным направлением станет развитие Ангаро-Енисейского кластера, где рассматривается комплексная переработка цветных, редких и редкоземельных металлов. Также планируется обсудить взаимодействие добывающих и перерабатывающих компаний, научных организаций и технологических структур, а также переход от пилотных проектов к промышленному масштабу.

В дискуссии примут участие представители Минпромторга России, отраслевых компаний и научного сообщества. Среди них — руководители промышленных предприятий и фондов развития технологий. Сессия продолжит обсуждение формирования суверенной отрасли критических металлов, начатое на отраслевых форумах в 2026 году.