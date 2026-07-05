В России обсудят создание полной цепочки производства редкоземельных металлов

Опубликовано 05 июля 2026, 20:501 мин.
В России обсудят создание полной цепочки производства редкоземельных металловВопросы переработки и спроса рассмотрят на Иннопроме
7 июля на полях выставки «Иннопром» пройдет панельная сессия, посвященная развитию в России полной производственно-технологической цепочки в сфере редких и редкоземельных металлов. Участники обсудят устранение технологических разрывов, развитие переработки и формирование устойчивого промышленного спроса.
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В пресс-службе Фонда «Долина Менделеева» отметили, что отдельным направлением станет развитие Ангаро-Енисейского кластера, где рассматривается комплексная переработка цветных, редких и редкоземельных металлов. Также планируется обсудить взаимодействие добывающих и перерабатывающих компаний, научных организаций и технологических структур, а также переход от пилотных проектов к промышленному масштабу.
В дискуссии примут участие представители Минпромторга России, отраслевых компаний и научного сообщества. Среди них — руководители промышленных предприятий и фондов развития технологий. Сессия продолжит обсуждение формирования суверенной отрасли критических металлов, начатое на отраслевых форумах в 2026 году.