В России обучили нейросеть находить пластик в океане

Опубликовано 09 апреля 2026, 18:37
В России обучили нейросеть находить пластик в океанеАлгоритм отличает отходы от птиц, бликов и капель на объективе
Специалисты БФУ имени Канта, МФТИ и МГУ имени Ломоносова нашли оптимальный метод обучения нейросети для поиска плавающего мусора в океане. Как сообщили в Минобрнауки, алгоритм сможет анализировать видеозаписи с борта судна и отличать пластик от птиц, пены и солнечных бликов.
В Мировой океан ежегодно попадает до 23 миллионов тонн мусора, который вредит морским животным. Ручной поиск отходов с кораблей требует много времени, поэтому ученые предложили автоматизировать процесс. Для обучения нейросети использовали 136 часов видеозаписей арктической экспедиции 2023 года, разбитых на полмиллиона кадров. Исследователи вручную разметили около 10 тысяч снимков с птицами, мусором и бликами.
Оказалось, что метод самообучения на парных кадрах оказался эффективнее традиционного обучения на размеченных данных. Нейросеть, освоившая обычный вид океана, находила мусор на 30% точнее. Алгоритм сначала выявляет аномалии, а затем специальный классификатор определяет, что именно попало в кадр.