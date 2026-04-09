В России обучили нейросеть находить пластик в океане

В Мировой океан ежегодно попадает до 23 миллионов тонн мусора, который вредит морским животным. Ручной поиск отходов с кораблей требует много времени, поэтому ученые предложили автоматизировать процесс. Для обучения нейросети использовали 136 часов видеозаписей арктической экспедиции 2023 года, разбитых на полмиллиона кадров. Исследователи вручную разметили около 10 тысяч снимков с птицами, мусором и бликами.

Оказалось, что метод самообучения на парных кадрах оказался эффективнее традиционного обучения на размеченных данных. Нейросеть, освоившая обычный вид океана, находила мусор на 30% точнее. Алгоритм сначала выявляет аномалии, а затем специальный классификатор определяет, что именно попало в кадр.