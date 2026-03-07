В России обязали 80% предприятий АПК перейти на отечественный софт к 2030 году

Опубликовано 07 марта 2026, 22:531 мин.
В России обязали 80% предприятий АПК перейти на отечественный софт к 2030 годуЕдиную цифровую платформу запустят до конца 2026 года
Правительство России скорректировало стратегию цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из ключевых задач обозначен переход не менее 80% предприятий отрасли на базовое и прикладное российское программное обеспечение, которое используется для производственных и управленческих процессов.
Как сообщает ТАСС, еще одним направлением станет достижение цифровой зрелости отрасли. Для этого планируется расширить электронное взаимодействие между организациями и постепенно перенести государственные информационные системы Министерство сельского хозяйства на единую цифровую платформу агропромышленного комплекса.
Запуск такой платформы ожидается до конца 2026 года. Она позволит централизованно анализировать и прогнозировать различные показатели сельского хозяйства и рыболовства.