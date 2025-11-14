В России обяжут маркировать видео, созданные с помощью ИИ

Согласно предложению, каждое такое видео должно содержать видимую надпись «Создано с использованием искусственного интеллекта» или «Сгенерировано ИИ» на протяжении всего воспроизведения. Также потребуется добавлять машиночитаемую метку в метаданные файла с указанием даты создания и идентификатора владельца ресурса.

Второй законопроект вводит административную ответственность за нарушение этих требований. Штрафы для граждан могут составить от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.