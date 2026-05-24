В России оценили дефицит специалистов в сфере гражданских БАС

Наибольший спрос приходится на операторов беспилотных систем, их требуется примерно 12 тыс. Также отрасли нужны аналитики данных, инструкторы и специалисты по техническому обслуживанию. В центре отмечают, что проблема кадров становится одним из ключевых ограничений развития сектора.

По прогнозам на 2026 год, больше всего работников потребуется в сельском хозяйстве, около 4,6 тыс. человек. Далее идут лесное хозяйство с 2,3 тыс., топливно-энергетический комплекс с 1,9 тыс. и строительство с ЖКХ с 1,8 тыс.

Авдеев подчеркнул, что развитие отрасли сейчас зависит не столько от технологий, сколько от подготовки кадров.