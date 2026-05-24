В России оценили дефицит специалистов в сфере гражданских БАС

Опубликовано 24 мая 2026, 20:341 мин.
В России оценили дефицит специалистов в сфере гражданских БАСОтрасли не хватает 14,5 тыс. работников
Российскому рынку гражданских беспилотников не хватает около 14,5 тысячи специалистов. Об этом сообщил генеральный директор Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) Максим Авдеев. Кадровый вопрос остается одним из главных ограничений развития отрасли, пишет ТАСС.
Наибольший спрос приходится на операторов беспилотных систем, их требуется примерно 12 тыс. Также отрасли нужны аналитики данных, инструкторы и специалисты по техническому обслуживанию. В центре отмечают, что проблема кадров становится одним из ключевых ограничений развития сектора.
По прогнозам на 2026 год, больше всего работников потребуется в сельском хозяйстве, около 4,6 тыс. человек. Далее идут лесное хозяйство с 2,3 тыс., топливно-энергетический комплекс с 1,9 тыс. и строительство с ЖКХ с 1,8 тыс.
Авдеев подчеркнул, что развитие отрасли сейчас зависит не столько от технологий, сколько от подготовки кадров.