В России
Опубликовано 24 июля 2026, 21:58
1 мин.

В России оценили перспективность биометрии по ладони

Новый способ может дополнить другие методы проверки
В Центре биометрических технологий (ЦБТ) сообщил, что идентификация по ладони рассматривается как одно из перспективных направлений развития Единой биометрической системы. Этот способ упоминается в проекте доктрины по противодействию IT-правонарушениям, подготовленном Минцифры совместно с другими ведомствами.
В России оценили перспективность биометрии по ладони

© Ferra.ru

В документе отмечается, что устойчивость системы может обеспечиваться сочетанием нескольких методов. Среди них распознавание по лицу, голосу, ладони, поведенческим признакам и технологии проверки «живости».

При этом проект доктрины пока определяет только направления развития и не содержит готовых решений. В ЦБТ заявили, что платформа ЕБС может адаптироваться к новым видам биометрии, если они подтвердят эффективность, безопасность и практическую ценность.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#биометрия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России оценили перспективность биометрии по ладони