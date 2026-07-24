В России оценили перспективность биометрии по ладони

Опубликовано 24 июля 2026, 21:581 мин.
В России оценили перспективность биометрии по ладониНовый способ может дополнить другие методы проверки
В Центре биометрических технологий (ЦБТ) сообщил, что идентификация по ладони рассматривается как одно из перспективных направлений развития Единой биометрической системы. Этот способ упоминается в проекте доктрины по противодействию IT-правонарушениям, подготовленном Минцифры совместно с другими ведомствами.
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В документе отмечается, что устойчивость системы может обеспечиваться сочетанием нескольких методов. Среди них распознавание по лицу, голосу, ладони, поведенческим признакам и технологии проверки «живости».
При этом проект доктрины пока определяет только направления развития и не содержит готовых решений. В ЦБТ заявили, что платформа ЕБС может адаптироваться к новым видам биометрии, если они подтвердят эффективность, безопасность и практическую ценность.