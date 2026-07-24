В России оценили перспективность биометрии по ладони

В документе отмечается, что устойчивость системы может обеспечиваться сочетанием нескольких методов. Среди них распознавание по лицу, голосу, ладони, поведенческим признакам и технологии проверки «живости».

При этом проект доктрины пока определяет только направления развития и не содержит готовых решений. В ЦБТ заявили, что платформа ЕБС может адаптироваться к новым видам биометрии, если они подтвердят эффективность, безопасность и практическую ценность.