В России оценили влияние возрастных мутаций ДНК на предел жизни человека

Расчеты показали, что при устранении всех обратимых процессов старения, кроме соматических мутаций, медианная продолжительность жизни могла бы составить от 146 до 194 лет. По данным ученых, только эти изменения ДНК не способны полностью объяснить старение, поэтому значительную роль также играют потеря протеостаза, митохондриальная дисфункция и эпигенетические изменения.

В пресс-службе «Сколтеха» отметили, что модель также показала различия между тканями. Нейроны и кардиомиоциты оказались наиболее чувствительными к накоплению мутаций, тогда как ткани с высокой способностью к регенерации, например печень, могут сохранять функции значительно дольше благодаря постоянному обновлению клеток.