В России одобрили две новые противоопухолевые вакцины

Первый препарат, «Неоонковак», создан для лечения неоперабельной или метастатической меланомы у взрослых. Его разработали НМИЦ радиологии совместно с центрами имени Гамалеи и Блохина. Вторая вакцина, «Онкопепт», предназначена для терапии метастатического колоректального рака и произведена Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что это лишь начало применения инновационного подхода. Массовое использование станет возможным после оценки эффективности и безопасности препаратов в клинической практике. Технология не рассматривается как панацея, а является одним из новых методов лечения онкологических заболеваний.