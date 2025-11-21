В России одобрили две новые противоопухолевые вакцины

Опубликовано 21 ноября 2025, 23:551 мин.
В России одобрили две новые противоопухолевые вакциныПрепараты используют технологии мРНК и пептидов
Минздрав России выдал разрешение на применение двух новых противоопухолевых препаратов. Речь идет о лечебной вакцине на платформе мРНК и пептидной вакцине, которые представляют новое поколение биотехнологических лекарств.
Первый препарат, «Неоонковак», создан для лечения неоперабельной или метастатической меланомы у взрослых. Его разработали НМИЦ радиологии совместно с центрами имени Гамалеи и Блохина. Вторая вакцина, «Онкопепт», предназначена для терапии метастатического колоректального рака и произведена Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что это лишь начало применения инновационного подхода. Массовое использование станет возможным после оценки эффективности и безопасности препаратов в клинической практике. Технология не рассматривается как панацея, а является одним из новых методов лечения онкологических заболеваний.