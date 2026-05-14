В России одобрили план развития рынка беспилотных грузоперевозок

По оценке Минтранса, к 2030 году экономия участников рынка может составить 4,2 млрд рублей ежегодно, а к 2035 году достичь 108,6 млрд рублей. Один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных автомобиля и проходить до 300 тысяч километров в год. Также ожидается ускорение доставки более чем в два раза и снижение затрат на обслуживание и ремонт.

Для отрасли уже подготовлен законопроект о высокоавтоматизированном транспорте. Кроме того, планируется внедрение системы идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» для учета безаварийного пробега беспилотников, добавили в Минстрансе.