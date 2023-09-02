В России
18:49, 02 сентября 2023
1 мин.

В России одобрили проект первого подземного хранилища нефти

Проект предназначен для операционного хранения полезного ископаемого

Глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров, рассказал, что “Роснефти” одобрили проект первого в стране нефтяного подземного хранилища, проект рассматривала центральная комиссия Роснедр.

По проекту хранилища будут расположены на трех участках на Таймыре, объемы хранения больше подходят под операционное хранение, а не стратегическое.

По словам Шпурова, другие компании не подавали заявки на лицензии от Роснедра для геологического анализа участков недр для строительства и эксплуатации подземного хранилища.

“Роснефть” уже получала лицензии в ноябре 2021 года на Иркинский,Пайяхский и Песчаный участки недр на Таймыре, но они были аннулированы. 7 марта Роснедра выдали лицензии компаниям "Таймырнефтегаз" и "НГХ-недра" на геологический анализ этих же участков недр для строительства подземных сооружений.

Новости партнеров
Новости партнеров