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В России
Опубликовано 15 марта 2024, 23:55
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В России операторы дронов получат специальные частоты для связи с самолетами

Что сократит сроки согласования полетов дронов
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России получат специальные частоты для оперативной связи с экипажами других воздушных судов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Это решение позволит сократить сроки согласования и подготовки к полету дронов с нескольких дней до одного.

Согласно документам, Росавиация запросила выделение диапазона частот от 117 до 137 МГц для голосовой связи между операторами дронов и пилотами самолетов. Планируется предоставить эти частоты на 10 лет. Предложенный диапазон был выбран вместо ранее запрошенного диапазона от 902 до 928 МГц, который сейчас используется сотовыми операторами.

Это нововведение призвано усилить безопасность совместных полетов гражданской авиации и БПЛА. По мнению экспертов, такая мера сделает полеты беспилотников более безопасными и доставку грузов оперативнее.

Согласно введенным с 1 марта 2024 года изменениям в правила использования воздушного пространства, наличие голосовой радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения позволяет дронам осуществлять полеты без дополнительных ограничений или запретов.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#самолет
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#дрон