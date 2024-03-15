В России операторы дронов получат специальные частоты для связи с самолетами

Согласно документам, Росавиация запросила выделение диапазона частот от 117 до 137 МГц для голосовой связи между операторами дронов и пилотами самолетов. Планируется предоставить эти частоты на 10 лет. Предложенный диапазон был выбран вместо ранее запрошенного диапазона от 902 до 928 МГц, который сейчас используется сотовыми операторами.

Это нововведение призвано усилить безопасность совместных полетов гражданской авиации и БПЛА. По мнению экспертов, такая мера сделает полеты беспилотников более безопасными и доставку грузов оперативнее.

Согласно введенным с 1 марта 2024 года изменениям в правила использования воздушного пространства, наличие голосовой радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения позволяет дронам осуществлять полеты без дополнительных ограничений или запретов.