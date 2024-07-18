В России определил перспективные направления развития ИИ

Научная группа СКФУ получила четыре гранта Российского научного фонда на исследования в области нейросетевой обработки изображений, включая обработку данных с кардиограмм и других биомедицинских данных.

Ученые выделили четыре главные тенденции в ИИ: совершенствование методов обработки изображений, улучшение фундаментальной науки, создание специализированных устройств и разработка прорывных решений в генерации изображений и текстов.

Северо-Кавказский центр математических исследований, созданный на базе СКФУ, сосредоточен на развитии искусственного интеллекта и решении важных задач для макрорегиона. Быстрая и качественная обработка цифровых изображений важна для инженерии, медицины и проектирования беспилотных аппаратов. Алгоритмы ИИ, разрабатываемые учеными, ускоряют обработку и передачу больших объемов данных, упрощая внедрение цифровых технологий, отметил Беспалов.