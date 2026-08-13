В России определили параметры магнитного охлаждения суперкомпьютеров

Опубликовано 13 августа 2026, 11:491 мин.
В России определили параметры магнитного охлаждения суперкомпьютеровИсследование поможет проектировать системы охлаждения
В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Москвы и Багдада разработала программу для расчета режимов магнитного жидкостного охлаждения, которое может применяться в суперкомпьютерах и ядерных реакторах.
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Программа на Python учитывает числа Гартмана и Бринкмана. Для прямоугольного канала безопасным диапазоном определены значения 8−12 и 0,05−0,3 соответственно. Для круглой трубы эти показатели составляют 10−15 и 0,1−0,4.
При числе Бринкмана выше 0,5 тепловыделение резко возрастает, а значения свыше 2 могут привести к разрушению стенок из-за перегрева. Моделирование показало, что круглая труба отводит тепло на 20−30% эффективнее прямоугольного канала при одинаковых условиях, отметили в пресс-службе.
Разработку также можно использовать при создании систем охлажения для металлургического и энергетического оборудования.