В России определили параметры магнитного охлаждения суперкомпьютеров

Программа на Python учитывает числа Гартмана и Бринкмана. Для прямоугольного канала безопасным диапазоном определены значения 8−12 и 0,05−0,3 соответственно. Для круглой трубы эти показатели составляют 10−15 и 0,1−0,4.

При числе Бринкмана выше 0,5 тепловыделение резко возрастает, а значения свыше 2 могут привести к разрушению стенок из-за перегрева. Моделирование показало, что круглая труба отводит тепло на 20−30% эффективнее прямоугольного канала при одинаковых условиях, отметили в пресс-службе.

Разработку также можно использовать при создании систем охлажения для металлургического и энергетического оборудования.