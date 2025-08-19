В России организуют спецрейс для наблюдения лунного затмения и северного сияния

Специальный четырехчасовой полет запланирован из аэропорта Внуково-3. В мероприятии примут участие до восьми воздушных судов, которые вылетят в 19:00 по московскому времени и направятся к Северному Уралу.

Научную программу курирует астроном Станислав Короткий. Пассажиров ждут комментарии известного популяризатора науки Владимира Сурдина, а также от действующего российского космонавта.

Пик затмения ожидается с 20:30 до 21:53. В этот момент самолеты развернутся над Полярным кругом, что позволит пассажирам поочередно наблюдать оба природных явления. При благоприятных условиях можно будет одновременно увидеть и затмение Луны, и северное сияние.