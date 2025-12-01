В России освоили новую технологию сварки для строительства судов

Опубликовано 01 декабря 2025, 23:561 мин.
В России освоили новую технологию сварки для строительства судовМетодом трения с перемешиванием
Специалисты института «Прометей» изготовили 30 тонн крупногабаритных облегчённых панелей для морских судов, применив новую технологию сварки трением с перемешиванием. Уникальность метода заключается в возможности создания качественных угловых соединений.
При такой сварке металл не плавится, а разогревается до пластичного состояния с помощью вращающегося инструмента. Размягчённые края деталей смешиваются, формируя прочный шов без дефектов. Для угловых соединений дополнительно используется присадочный материал.
Изготовленные панели уже переданы профильным организациям в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, включая Крыловский государственный научный центр и бюро «Алмаз». Технология разработана инженерами Антоном Демченко, Александром Бяковым и Екатериной Циренниковой.
На данный момент поданы заявки на получение четырёх патентов. Новая методика позволит создавать крупные, но лёгкие конструкции для российского судостроения.