В России освоили новую технологию сварки для строительства судов

При такой сварке металл не плавится, а разогревается до пластичного состояния с помощью вращающегося инструмента. Размягчённые края деталей смешиваются, формируя прочный шов без дефектов. Для угловых соединений дополнительно используется присадочный материал.

Изготовленные панели уже переданы профильным организациям в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, включая Крыловский государственный научный центр и бюро «Алмаз». Технология разработана инженерами Антоном Демченко, Александром Бяковым и Екатериной Циренниковой.

На данный момент поданы заявки на получение четырёх патентов. Новая методика позволит создавать крупные, но лёгкие конструкции для российского судостроения.