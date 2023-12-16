В России откроют 160 лабораторий для молодых ученых

По словам Мишустина, в рамках национального проекта уже открыто более 700 лабораторий, руководимых молодыми учеными до 39 лет. Он отметил, что создание новых лабораторий позволит привлечь много талантливых молодых специалистов, занимающихся важными для страны направлениями, решающими задачи и способствующими реализации Десятилетия науки и технологий.

Это заявление было сделано Мишустиным на церемонии вручения премий правительства в области науки и техники за 2023 год, где был подчеркнут рост интереса молодежи к научным исследованиям.