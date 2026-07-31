В России откроют доступ к 8-кубитному квантовому сопроцессору SnowDrop

Опубликовано 31 июля 2026, 19:061 мин.
В России откроют доступ к 8-кубитному квантовому сопроцессору SnowDropТестирование пройдет через облачную платформу
С 1 августа 2026 года на облачной платформе Bauman Octillion откроется доступ к 8-кубитному сверхпроводниковому квантовому сопроцессору SnowDrop. Тестирование продлится до 20 августа. Ученые из России смогут удаленно работать с оборудованием, которое сложно и дорого воспроизводить в каждой лаборатории, пишет ТАСС.
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Архитектура SnowDrop позволяет повысить точность операций выше 99,9%. Успешные альфа-тесты на 4- и 8-кубитных процессорах подтвердили готовность системы к масштабированию. Разработчики отмечают, что новые решения упрощают калибровку и делают сопроцессоры точнее.
Платформа также сохранит доступ к 4-кубитному вычислителю и его эмуляторам. Воспользоваться сервисом можно бесплатно после регистрации. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030» МГТУ имени Баумана и ВНИИА имени Духова.