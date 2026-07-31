В России откроют доступ к 8-кубитному квантовому сопроцессору SnowDrop

Архитектура SnowDrop позволяет повысить точность операций выше 99,9%. Успешные альфа-тесты на 4- и 8-кубитных процессорах подтвердили готовность системы к масштабированию. Разработчики отмечают, что новые решения упрощают калибровку и делают сопроцессоры точнее.

Платформа также сохранит доступ к 4-кубитному вычислителю и его эмуляторам. Воспользоваться сервисом можно бесплатно после регистрации. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030» МГТУ имени Баумана и ВНИИА имени Духова.