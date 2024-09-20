В России откроют новые центры робототехники

Опубликовано 20 сентября 2024, 13:041 мин.
В России откроют новые центры робототехникиВ 2025 и 2026
В России продолжает развиваться инфраструктура в области промышленной робототехники. Директор Центра робототехники Университета Иннополис, Тимур Сатдаров, сообщил о планах открытия двух новых центров в 2025 и 2026 годах. Эти центры станут частью первого федерального Центра развития промышленной робототехники, который начнет свою работу в 2024 году на базе университета.
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По словам Сатдарова, каждый из центров будет иметь свои уникальные направления работы, но благодаря обмену опытом и компетенциями они смогут решать широкий спектр задач для промышленных предприятий. Основные направления работы включают популяризацию роботизации, разработку образовательных программ и технические аудиты.
Каждый центр будет оснащен современным оборудованием, а задачи будут варьироваться от просвещения до интеграции роботов на производственные мощности.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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