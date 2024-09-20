В России откроют новые центры робототехники

По словам Сатдарова, каждый из центров будет иметь свои уникальные направления работы, но благодаря обмену опытом и компетенциями они смогут решать широкий спектр задач для промышленных предприятий. Основные направления работы включают популяризацию роботизации, разработку образовательных программ и технические аудиты.

Каждый центр будет оснащен современным оборудованием, а задачи будут варьироваться от просвещения до интеграции роботов на производственные мощности.