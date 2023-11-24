В России открылась магистерская программа по ИИ для решения задач в Арктике

Руководитель программы, заведующий лабораторией теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПб ФИЦ РАН, доцент кафедры информатики СПбГУ Максим Абрамов отметил, что программа включает специализированный блок дисциплин "Искусственный интеллект для Арктического региона", где студенты углубленно изучат применение технологий ИИ и интеллектуальных информационных систем в арктических исследованиях. Предусмотрены курсы по Data Science, алгоритмам обработки изображений и другим ключевым аспектам ИИ.

Программа, на которой будет 40 мест, включает возможность участия в проектах лидеров отрасли, таких как Cargotime. Студенты начнут практическую деятельность уже с первого курса, участвуя в проекте разработки "цифрового помощника" для морских логистов, добавил Абрамов.