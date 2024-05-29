В России открыли лабораторию для разработки криптозащиты в энергетике

Разработанные «Инфотексом» технологии уже применяются учеными МЭИ для создания защищенных протоколов передачи данных, обеспечивающих безопасность цифровых систем управления в отечественной энергетике. Ректор МЭИ Николай Рогалев отметил, что новая лаборатория ускорит разработку и внедрение этих технологий, что существенно повысит уровень защиты российских энергосистем.

Лаборатория предназначена для обучения студентов и сотрудников компаний, работающих в области программного обеспечения для энергетики. Здесь они будут осваивать разработку доверенных программно-аппаратных комплексов с использованием криптографических средств защиты.