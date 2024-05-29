Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 29 мая 2024, 20:51
1 мин.

В России открыли лабораторию для разработки криптозащиты в энергетике

В ней будут обучать студентов
Национальный исследовательский университет «МЭИ» совместно с компанией «Инфотекс» открыли первую в России лабораторию, специализирующуюся на криптографической защите объектов электроэнергетики. Новая лаборатория станет центром разработки технологий безопасности и подготовки специалистов в этой области.
В России открыли лабораторию для разработки криптозащиты в энергетике

© Ferra.ru

Разработанные «Инфотексом» технологии уже применяются учеными МЭИ для создания защищенных протоколов передачи данных, обеспечивающих безопасность цифровых систем управления в отечественной энергетике. Ректор МЭИ Николай Рогалев отметил, что новая лаборатория ускорит разработку и внедрение этих технологий, что существенно повысит уровень защиты российских энергосистем.

Лаборатория предназначена для обучения студентов и сотрудников компаний, работающих в области программного обеспечения для энергетики. Здесь они будут осваивать разработку доверенных программно-аппаратных комплексов с использованием криптографических средств защиты.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Энергетик
,
#технологии