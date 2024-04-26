В России открыли новое семейство белков для лечения заболеваний кишечника

Белки, названные тентаклинами, являются частью бактериофагов — вирусов, поражающих бактерии. Ученые предполагают, что тентаклины могут помогать бактериофагам узнавать бактерии-хозяева, взаимодействовать с эпителием кишечника и регулировать взаимоотношения между кишечными бактериями и иммунной системой.

Открытие было сделано в ходе исследования язвенного колита, одного из видов воспалительного заболевания кишечника. Ученые изучали возможность лечения пациентов с помощью стерильной фекотрансплантации — переноса компонентов кишечной микрофлоры от здорового человека.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы кишечной микробиоты пациентов с язвенным колитом и здоровых людей. Особое внимание они уделили бактериофагам, которые содержатся в кишечнике человека.

Анализ показал, что бактериофаги, содержащие тентаклины, обладают особыми свойствами. Они способны адаптироваться к изменениям на поверхности бактерий-хозяев и обнаруживать бактерии даже после того, как те пытаются ускользнуть от вируса.

Ученые планируют дальнейшие исследования тентаклинов, чтобы лучше понять их функции и возможности использования для лечения заболеваний кишечника.