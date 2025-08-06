В России
Опубликовано 06 августа 2025, 15:43
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В России открыли новый метод изучения квантовых свойств материалов

Исследование спиновых взаимодействий в «белом графене»
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что российские и немецкие учёные разработали новый подход к исследованию ядерных спинов в двумерных материалах. Работа проводилась с использованием гексагонального нитрида бора (hBN), известного как «белый графен», и может привести к созданию нового поколения квантовых устройств.
В России открыли новый метод изучения квантовых свойств материалов

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Особое внимание исследователи уделили изучению дефектов в кристаллической решётке материала — отсутствующих атомов бора (VB-дефектов). Эти дефекты обладают уникальными квантовыми свойствами, включая почти 100% оптически индуцированную спиновую поляризацию при комнатной температуре.

Международная команда учёных из Казанского федерального университета, институтов РАН и Падерборнского университета (Германия) использовала методы импульсной спектроскопии электронного парамагнитного резонанса. Это позволило изучить взаимодействия между электронными спинами дефектов и удалёнными ядерными спинами азота.

Как пояснил научный сотрудник НИЛ «Перспективные платформы для спиновых квантовых манипуляций» Фадис Мурзаханов, работа даёт новое понимание спиновых взаимодействий в атомарно тонких материалах. Полученные результаты могут быть использованы для создания высокочувствительных квантовых сенсоров, вычислительных устройств и систем квантовой связи.