В России открыли школу научной журналистики

По словам генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, агентство уже давно активно продвигает научные достижения через свою редакцию «Наука». Школа научной журналистики станет площадкой для обмена опытом в точном и качественном освещении научных событий.

В программу школу включены ключевые аспекты работы ученых с средствами массовой информации, а также предоставление практических знаний о взаимодействии с медиа. Инициатором создания Школы является руководитель редакции «Наука» ТАСС и глава Гильдии научных журналистов СЖР Андрей Резниченко.

Председатель СЖР Владимир Соловьев выразил уверенность в необходимости научной журналистики в России и отметил ее ключевую роль в популяризации науки.