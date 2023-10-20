В России открыли три лаборатории по разработке материалов для текстиля

Для нас важно создание таких научных лабораторий, которые отвечают и фундаментальным и прикладным целям, поскольку в рамках программы "Приоритет 2030" вуз решает задачу выведения отечественной легкой промышленности на передовой уровень. Наши ученые имеют огромный научный опыт и обладают необходимыми компетенциями для этого. Но работа наших лабораторий не ограничивается научной компонентой. Коммерциализация результатов предполагает внедрение разрабатываемых композиций на отечественных предприятиях.