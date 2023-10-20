В России открыли три лаборатории по разработке материалов для текстиля

В России открыли три лаборатории по разработке материалов для текстиляИ других промышленных отраслей
Профессор Елена Сашина, заведующая кафедрой химических технологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) рассказала, что вуз расширил свои научные возможности, открыв три новые лаборатории по разработке отечественных материалов для текстильной и других промышленных отраслей, пишет ТАСС.
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Для нас важно создание таких научных лабораторий, которые отвечают и фундаментальным и прикладным целям, поскольку в рамках программы "Приоритет 2030" вуз решает задачу выведения отечественной легкой промышленности на передовой уровень. Наши ученые имеют огромный научный опыт и обладают необходимыми компетенциями для этого. Но работа наших лабораторий не ограничивается научной компонентой. Коммерциализация результатов предполагает внедрение разрабатываемых композиций на отечественных предприятиях.
Новые лаборатории, запущенные в рамках программы "Приоритет 2030" Министерства образования и науки России, включают лабораторию синтеза и исследования модифицирующих агентов для создания функциональных текстильных и волокнистых материалов, лабораторию для исследования антимикробных свойств волокнистых материалов и лабораторию цифрового дизайна текстиля.