В России открыли уникальные свойства борных нанотрубок для процессоров

В ходе работы физики разработали новый метод расчёта свойств борных нанотрубок, который оказался в 10,7 раза точнее существующих аналогов. Точность определения параметров атомной решетки достигла уровня с погрешностью всего 1,69%. Это позволило более точно моделировать структуру борофенов и борных нанотрубок, учитывая их электронное строение.

Современные процессоры часто сталкиваются с проблемой перегрева из-за больших токов, и применение борных нанотрубок в проводниках может стать решением для повышения энергоэффективности будущих чипов. В портативной электронике это открытие поможет создавать более компактные и мощные зарядные устройства без потерь производительности.