В России открылся первый Центр развития промышленной робототехники

Цель создания центра — предоставить доступ к инфраструктуре и объединить усилия разработчиков, предпринимателей и инженеров для продвижения робототехнических проектов. Благодаря грантовой поддержке Минпромторга РФ, центр сможет реализовывать сложные и рискованные проекты по роботизации, отметили в пресс-службе.

Создание новых центров и их партнеров поможет сформировать сеть участников рынка промышленной робототехники, обеспечивающих высокое качество услуг, таких как технологический аудит, проведение исследований и разработка прототипов. Результаты пилотных проектов будут доступны для широкого круга российских предприятий.