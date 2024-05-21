В России открылся первый Центр развития промышленной робототехники

Опубликовано 21 мая 2024, 14:11
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В России открылся первый Центр развития промышленной робототехникиК 2026 году откроется еще два
В пресс-службе Университета Иннополис сообщили, что на базе вуза первый федеральный Центр развития промышленной робототехники. Этот центр станет главным и к 2026 году планируется создание еще как минимум двух таких центров в России.
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Цель создания центра — предоставить доступ к инфраструктуре и объединить усилия разработчиков, предпринимателей и инженеров для продвижения робототехнических проектов. Благодаря грантовой поддержке Минпромторга РФ, центр сможет реализовывать сложные и рискованные проекты по роботизации, отметили в пресс-службе.
Создание новых центров и их партнеров поможет сформировать сеть участников рынка промышленной робототехники, обеспечивающих высокое качество услуг, таких как технологический аудит, проведение исследований и разработка прототипов. Результаты пилотных проектов будут доступны для широкого круга российских предприятий.