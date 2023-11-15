В России
19:40, 15 ноября 2023
1 мин.

В России открылся первый в стране биоресурный центр коллективного пользования

В нем хранятся териологические коллекции

Cпециалист отдела экологического просвещения и туризма Центрально-Лесного заповедника Мария Сидоренко рассказала, что в заповеднике, расположенном под Тверью, открылся уникальный биоресурсный центр коллективного пользования (БЦКП). Он представляет собой специализированный объект для хранения и исследования териологических коллекций, например, черепов и чучел животных, пишет ТАСС.

В России открылся первый в стране биоресурный центр коллективного пользования

© Ferra.ru

Мария Сидоренко подчеркнула важность центра для биологов, поскольку такие коллекции являются ценным материалом для исследований. Она отметила, что БЦКП дает возможность исследователям обращаться к материалам для проведения измерений и изучения признаков, ранее неисследованных другими учеными.

Этот центр, первый в системе особо охраняемых природных территорий России, построен с учетом потребностей ученых. Он предоставляет возможность работать с материалами для решения научных задач и сохранения коллекций из других заповедников, где нет необходимых условий для хранения, отметила Сидоренко.

Специалисты уже перенесли краниологическую коллекцию, содержащую более 5 000 экземпляров черепов и других костей животных, из различных заповедников в БЦКП. Это даст возможность исследователям использовать ценные ресурсы для продолжения научных исследований и сохранения уникальных биологических материалов.

Новости партнеров
Новости партнеров