В России открылся первый в стране биоресурный центр коллективного пользования

Мария Сидоренко подчеркнула важность центра для биологов, поскольку такие коллекции являются ценным материалом для исследований. Она отметила, что БЦКП дает возможность исследователям обращаться к материалам для проведения измерений и изучения признаков, ранее неисследованных другими учеными.

Этот центр, первый в системе особо охраняемых природных территорий России, построен с учетом потребностей ученых. Он предоставляет возможность работать с материалами для решения научных задач и сохранения коллекций из других заповедников, где нет необходимых условий для хранения, отметила Сидоренко.

Специалисты уже перенесли краниологическую коллекцию, содержащую более 5 000 экземпляров черепов и других костей животных, из различных заповедников в БЦКП. Это даст возможность исследователям использовать ценные ресурсы для продолжения научных исследований и сохранения уникальных биологических материалов.