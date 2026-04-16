Опубликовано 16 апреля 2026, 18:10
В России отметили высокий уровень цифровых госуслуг

Прорыв произошел всего за несколько лет
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития России Борис Титов сообщил, что россияне имеют доступ к лучшим цифровым государственным услугам в мире. При этом многие граждане не осознают этого. По его словам, такой прорыв произошел всего за несколько последних лет, пишет ТАСС.
На встречах с представителями агентств ООН в Женеве обсуждались возможности российских частных компаний в сфере кибербезопасности. Титов отметил, что все признают серьезное опережение России в этом направлении.

Особенно высок уровень в области финансовых технологий и цифровых услуг для населения. Сегодня любой человек может обратиться онлайн и получить необходимый документ. По словам Титова, в этом смысле Россия может давать уроки многим другим государствам.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
