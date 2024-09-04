В России перечислили способы сохранить экологичность городов в ближайшем будущем

В России перечислили способы сохранить экологичность городов в ближайшем будущемЗеленое городское будущее России
© Ferra.ru
Поскольку города потребляют 78% мировой энергии и производят более 60% выбросов парниковых газов, необходимость в «зеленой» и цифровой трансформации назрела. Среди ключевых инноваций — автономные модульные дома компании «РокетГрупп», которые за 30 лет сокращают выбросы углекислого газа на 263 тонны по сравнению с традиционными квартирами.
Наши дома не требуют подключения к городским сетям, что дает жителям свободу. За 30 лет эксплуатации такой дом выделяет на 263 тонны меньше углекислого газа по сравнению с обычной квартирой.
Системы вертикального озеленения, такие как Aero Smart Green Wall, также набирают обороты, эффективно снижая загрязнение воздуха и улучшая городской микроклимат.
Мы стремимся вернуть полезное влияние природы в жизнь тех, кто живет в городах, и предложить наш вариант «гибридного дерева». Оно будет очищать воздух внутри помещений и поглощать углекислый газ, тем самым снижая его выбросы в атмосферу. Специальный сорт используемых в системах растений поглощает токсины, выделяемые из мебели, материалов отделки помещений, техники, пластика, абсорбирует углекислый газ и выделяет кислород. Встроенные в корпус системы фильтрации улавливают частицы пыли и аллергены, а система увлажнения делает воздух мягче и комфортнее для дыхания.
Использование мха сфагнум в качестве субстрата является перспективным экорешением, считают в СФАГНУМ. Так, согласно исследованиям, он способен впитывать и удерживать влагу в 20 раз больше собственного веса, что значительно снижает потребность в поливе. Он же обладает антисептическими свойствами, что предотвращает развитие грибков и плесени. Это делает его идеальным материалом для использования в вертикальном и кровельном озеленении. Так, по оценкам экспертов, использование мха в системах зеленых крыш способно сэкономить до 50% воды, необходимой для полива растений.
В эпоху, когда устойчивое развитие становится приоритетом, использование сфагнума в городском озеленении представляет собой значительный шаг вперед в борьбе с изменением климата и улучшении качества жизни в городах. Вертикальное и кровельное озеленение создает новые возможности для бизнеса и услуг, связанных с разведением и уходом за растениями.
Еще одним важным направлением является утилизация отходов: компания «ЭкоПоинт» внедряет терминалы по переработке отходов с искусственным интеллектом, чтобы сократить количество отходов на свалках и уменьшить углеродный след.
Сейчас аппараты «ЭкоПоинт» уже установлены в Нижнем Новгороде и Москве, ведем переговоры с другими регионами. Уличный аппарат позволяет собирать до 500 кг, или 4,2 м³ вторсырья в день. Именно на такой объем можно снизить захоронение отходов на полигонах и направить собранные вторичные ресурсы в новые производственные циклы. Благодаря проекту углеродный след в Нижнем Новгороде уже сокращен на 38 537 кг углекислого газа.