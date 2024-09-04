В России перечислили способы сохранить экологичность городов в ближайшем будущем

Использование мха сфагнум в качестве субстрата является перспективным экорешением, считают в СФАГНУМ. Так, согласно исследованиям, он способен впитывать и удерживать влагу в 20 раз больше собственного веса, что значительно снижает потребность в поливе. Он же обладает антисептическими свойствами, что предотвращает развитие грибков и плесени. Это делает его идеальным материалом для использования в вертикальном и кровельном озеленении. Так, по оценкам экспертов, использование мха в системах зеленых крыш способно сэкономить до 50% воды, необходимой для полива растений.