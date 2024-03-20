В России передали бремя подсчета белых медведей в Якутии нейросети

Опубликовано 20 марта 2024, 18:08
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В России передали бремя подсчета белых медведей в Якутии нейросетиВ рамках проекта "Беломедвежья перепись"
На международной конференции «Вселенная белого медведя» в Москве и Чукотке было объявлено, что около 180 белых медведей проживает на Медвежьих островах в Якутии. Эти данные получены с помощью беспилотных аппаратов и нейросетей в рамках проекта «Беломедвежья перепись».
Руководитель лаборатории исследования арктических экосистем Владимир Черноок сообщил, что ученые планируют продолжить проект, чтобы определить численность белых медведей в других регионах, таких как Ямал, Красноярский край и другие. Это позволит лучше защитить этих животных и предпринять необходимые меры по сохранению их мест обитания.
Также на конференции было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию заповедных территорий, научным исследованиям и экологическому туризму. В мире насчитывается около 25−29 тыс. белых медведей, и треть из них обитает в российской Арктике.