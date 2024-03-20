В России передали бремя подсчета белых медведей в Якутии нейросети

Руководитель лаборатории исследования арктических экосистем Владимир Черноок сообщил, что ученые планируют продолжить проект, чтобы определить численность белых медведей в других регионах, таких как Ямал, Красноярский край и другие. Это позволит лучше защитить этих животных и предпринять необходимые меры по сохранению их мест обитания.

Также на конференции было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию заповедных территорий, научным исследованиям и экологическому туризму. В мире насчитывается около 25−29 тыс. белых медведей, и треть из них обитает в российской Арктике.