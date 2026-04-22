В России переведут сделки с недвижимостью на биометрию

22 апреля 2026
В России переведут сделки с недвижимостью на биометриюОна заменит подпись в договоре
С 1 июля 2026 года россияне смогут продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вместо собственноручной подписи покупатель и продавец смогут использовать единую биометрическую систему. Это упростит удаленное оформление документов, пишет РИА Новости.
Сейчас для сделки через интернет нужно заранее подавать в Росреестр отдельное согласие на электронную регистрацию. Биометрия избавит от этой процедуры. Кроме того, по мнению Аксакова, нововведение снизит риск мошенничества. Подделать лицо или голос злоумышленники пока не научились.
Единая биометрическая система уже применяется для оплаты покупок, прохода в транспорте, открытия бизнеса и обслуживания в МФЦ.