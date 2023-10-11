В России планируют освоить производство 28-нм чипов

В России планируют освоить производство 28-нм чиповА в 2030 году 14 нм
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует, что к 2027 году будет освоено производство 28-нм чипов на кремниевых пластинах. Говорится в «дорожной карте» развития индустрии, которую представил замглавы Министерства промышленности Василий Шпак в рамках форума «Микроэлектроника-2023».
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По топологическим нормам микропроцессоры будут 28 нм на 300-миллиметровых кремниевых пластинах.
По словам Василия Шпака, что весной 2022 года уже был показан слайд с аналогичными данными.
Согласно «дорожной карте», сейчас отечественные предприятия могут выпускать микроэлектронику по топологическим нормам 130 нм, в 2026 году планируется выпуск микроэлектроники 65 нм. А в 2030 ожидается, что российские предприятия смогут выпускать микроэлектронику по топологической норме 14 нм.
Вот она — наша ''дорожная карта'', когда наши технологии должны появиться не только с точки освоения, а и с точки серийного выпуска. Мы ставим задачу получить полноценное серийное производство. Вот планы, насколько они сбудутся, во многом зависит от наших усилий.