В России планируют освоить производство 28-нм чипов

По топологическим нормам микропроцессоры будут 28 нм на 300-миллиметровых кремниевых пластинах.

По словам Василия Шпака, что весной 2022 года уже был показан слайд с аналогичными данными.

Согласно «дорожной карте», сейчас отечественные предприятия могут выпускать микроэлектронику по топологическим нормам 130 нм, в 2026 году планируется выпуск микроэлектроники 65 нм. А в 2030 ожидается, что российские предприятия смогут выпускать микроэлектронику по топологической норме 14 нм.