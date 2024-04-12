В России «плотнее» займутся космической ядерной энергетикой

Финансирование должно быть выделено к июню

По поручению президента Владимира Путина, правительство России совместно с Роскосмосом и Росатомом должно выделить средства на развитие космической ядерной энергетики к 15 июня. В соответствии с данным указом, начиная с 2024 года, федеральный бюджет должен предоставить необходимые средства для реализации проекта. Особое внимание уделено разработке научно-технического задела в данной области.