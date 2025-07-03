В России подготовили сверхточную геодезическая сеть для синхротрона СКИФ

Для получения максимально яркого синхротронного излучения оси магнитов должны отклоняться не более чем на 30 микрометров — это примерно в три раза тоньше человеческого волоса. Такой уровень точности в России еще не применялся при создании ускорительных комплексов такого масштаба. Ранее при строительстве коллайдера ВЭПП-4М допускалось отклонение около 200 микрометров.

Геодезическая сеть представляет собой набор меток, нанесенных внутри накопительного кольца, которые обеспечивают пространственную связь всех элементов комплекса. Это позволяет точно выверить положение магнитов.

Ученые также проводят замеры и разрабатывают методы сборки гирдеров — несущих конструкций, на которых крепятся магниты. Точность их изготовления и установки влияет на яркость излучения. Сейчас новые методы отрабатываются на прототипе гирдера, что поможет достичь необходимой точности позиционирования около 30 микрометров.

После завершения испытаний гирдеры будут установлены в тоннеле накопительного кольца в соответствии с геодезическими данными.