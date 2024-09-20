В России подготовят 777 тыс. IT-специалистов к 2030 году

В рамках проекта на обучение будущих IT-специалистов в 2025—2030 годах запланировано 41,93 млрд рублей. Из этой суммы 41,3 млрд будет выделено из федерального бюджета, а 630 млн — привлечено из внебюджетных источников.

Согласно расчетам, 400 тыс. учащихся 8−11 классов и студентов по программам среднего профессионального образования к 2030 году освоят программирование, робототехнику и ИИ. На их обучение предусмотрено 28 млрд рублей. Кроме того, 377 тыс. студентов по программам высшего образования получат финансирование в размере 13,3 млрд рублей для подготовки топ-специалистов в сфере информационных технологий.