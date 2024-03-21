В России подготовят более миллиона IT-специалистов

Опубликовано 21 марта 2024, 17:27
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В России подготовят более миллиона IT-специалистовК 2030 году
На пленарном заседании VI Международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко объявил о планах по подготовке более миллиона квалифицированных IT-специалистов в России к 2030 году.
Чернышенко отметил, что в рамках существующих программ в 2023 году на обучение в сфере информационных технологий было принято более 470 тысяч человек на различные IT-специальности. Проект «Цифровые кафедры» также успешно стартовал, предлагая более 850 программ профессиональной переподготовки, которые уже привлекли более 280 тысяч человек.
Кроме того, продолжается реализация проекта «Код будущего», который призван вовлекать школьников в изучение языков программирования. Почти 400 тысяч школьников уже вовлечены в эту программу.