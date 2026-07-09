В России подготовят меры против мошенничества с дипфейками

Опубликовано 09 июля 2026, 16:521 мин.
В России подготовят меры против мошенничества с дипфейкамиНовые правила ИИ начнут действовать с 2026 года
Правительство России работает над мерами для пресечения мошеннических схем с использованием дипфейков. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко после принятия Госдумой закона о развитии искусственного интеллекта (ИИ), пишет РИА Новости.
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Документ закладывает правовую основу для больших фундаментальных моделей ИИ, вводит понятия суверенных и национальных моделей и открывает разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Закон также предусматривает маркировку аудио- и визуального контента, созданного с помощью ИИ.
Маркировка не будет считаться нарушением авторских прав при обучении моделей на правомерно полученных экземплярах или материалах из открытого доступа. Владельцы крупных сайтов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки. Основные нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.