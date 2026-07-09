В России подготовят меры против мошенничества с дипфейками

Документ закладывает правовую основу для больших фундаментальных моделей ИИ, вводит понятия суверенных и национальных моделей и открывает разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Закон также предусматривает маркировку аудио- и визуального контента, созданного с помощью ИИ.

Маркировка не будет считаться нарушением авторских прав при обучении моделей на правомерно полученных экземплярах или материалах из открытого доступа. Владельцы крупных сайтов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки. Основные нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.