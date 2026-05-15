В России подготовят правила для внедрения ИИ в строительстве

Тему обсуждали на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Хуснуллин отметил, что ИИ помогает ускорять строительство жилья, снижать затраты и повышать доступность объектов.

Также в правительстве поставили цель увеличить производительность труда в строительстве на 22% к 2030 году. Хуснуллин подчеркнул, что отрасль испытывает нехватку кадров, а дальнейшее развитие без цифровых технологий и ИИ становится невозможным.