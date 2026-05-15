В России подготовят правила для внедрения ИИ в строительстве

Опубликовано 15 мая 2026, 05:49
В России подготовят правила для внедрения ИИ в строительствеОтрасль планирует рост производительности
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости создать в России нормативную базу для расширения использования искусственного интеллекта (ИИ) в строительной сфере. По его словам, новые правила должны поддерживать внедрение технологий, развитие отечественных цифровых платформ и подготовку специалистов на стыке ИТ и строительства.
Тему обсуждали на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Хуснуллин отметил, что ИИ помогает ускорять строительство жилья, снижать затраты и повышать доступность объектов.
Также в правительстве поставили цель увеличить производительность труда в строительстве на 22% к 2030 году. Хуснуллин подчеркнул, что отрасль испытывает нехватку кадров, а дальнейшее развитие без цифровых технологий и ИИ становится невозможным.