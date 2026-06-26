В России подготовят правовую базу для развития ИИ

Документ вводит в законодательство определение искусственного интеллекта и устанавливает подход к регулированию ключевых технологий. Основное внимание уделяется крупным фундаментальным моделям, на которых строятся ИИ-сервисы.

При этом специализированные решения, включая технологии компьютерного зрения, не подпадают под действие законопроекта. Также в нем закрепляется возможность государственной поддержки для российских разработчиков ИИ-моделей. По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, это станет стартовой точкой для формирования правовой базы в этой сфере.