В России
Опубликовано 04 июня 2026, 15:37
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В России подготовят проект первого частного космодрома

Выбор площадки для строительства
Российская компания Space Energy ведет подготовку к созданию первого в стране частного космодрома. Сейчас проект находится на стадии предварительного соглашения, идут консультации с региональными и федеральными структурами.
В России подготовят проект первого частного космодрома

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По словам генеральный директор компании Георгия Емелина, в консультациях участвуют власти Приморского края, представители полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе, а также профильные федеральные ведомства. Основным вопросом на текущем этапе является выбор площадки для будущего объекта. Рассматриваются территории с действующими мерами господдержки, включая зоны опережающего развития.

После выбора локации планируется проведение инженерно-геодезических исследований и анализ грунта, чтобы подтвердить возможность строительства стартового комплекса. Эти работы могут начаться через одну-две недели после утверждения места.

Проект разрабатывается с учетом требований безопасности, экологии и градостроительных норм, добавл Емелин.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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