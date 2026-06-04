В России подготовят проект первого частного космодрома

По словам генеральный директор компании Георгия Емелина, в консультациях участвуют власти Приморского края, представители полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе, а также профильные федеральные ведомства. Основным вопросом на текущем этапе является выбор площадки для будущего объекта. Рассматриваются территории с действующими мерами господдержки, включая зоны опережающего развития.

После выбора локации планируется проведение инженерно-геодезических исследований и анализ грунта, чтобы подтвердить возможность строительства стартового комплекса. Эти работы могут начаться через одну-две недели после утверждения места.

Проект разрабатывается с учетом требований безопасности, экологии и градостроительных норм, добавл Емелин.