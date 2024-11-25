В России получат результаты испытаний вакцины от аллергии в 2025 году

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Скворцова подчеркнула, что вакцина, по данным предшествующих экспериментов, является высокоэффективной и не имеет аналогов в мире. Она добавила, что в ходе исследований препарат доказал свою безопасность, отсутствие токсичности и хорошую переносимость.

Особое внимание было уделено профилактической эффективности вакцины. Скворцова отметила, что продолжительные эксперименты подтверждают её способность защищать от аллергической реакции на пыльцу березы, которая является одной из самых распространенных причин сезонной аллергии в России.